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В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге

16:55, 30.04.2019
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 30 апреля, в Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге.

Так, из речного порта Казани организованы четыре ежедневных рейса до Печищ с заходом в Верхний Услон, два ежедневных и по одному рейсу в субботу и воскресенье до Садовой с заходом в Студенец. Рейсы из Казани до Ташевки (три рейса в день) и Кзыл-Байрака (один рейс в день). В мае запланировано открытие пассажирских линий до Свияжска и Болгара, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

1 мая также откроют рейсы из Чистополя до Красного Яра и из Набережных Челнов до Соколок.

Напомним, что в прошлом году пассажирская навигация по Волге была открыта так же 30 апреля.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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