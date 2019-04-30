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Медведев допустил уголовное наказание за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба»

15:42, 30.04.2019
Медведев допустил уголовное наказание за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что наказание за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» может быть уголовным.

«Эта ответственность может быть административной, может быть экономической, то есть гражданско-правовой, и может быть уголовной», — сказал премьер-министр.

Он уточнил, что обещал белорусским партнерам завершить необходимые процедуры до конца, передает «РИА Новости».

Ранее Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России. Транзит планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка. Это может произойти 2 мая.

Министр энергетики РФ Александр Новак по поручению Дмитрия Медведева создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти.

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