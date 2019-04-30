Ижевская «Ижсталь»‎ стала фарм-клубом омского «Авангарда»‎

Серебряный призер Кубка Гагарина нынешнего сезона-2018/19 омский «Авангард» подписал договор о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги ижевской «Ижсталью», — об этом сообщает клубная пресс-служба «ястребов».



Согласно условиям договора «Авангард»‎ сможет отправлять в «Ижсталь» до десяти игроков для повышения их мастерства.



«Крайне важно, чтобы хоккеисты нашей системы получали постоянную игровую практику, набирались опыта в матчах ВХЛ. Ижевский клуб готов идти нам навстречу в этом плане, а это значит, что пользу от совместной работы получат в итоге обе команды»‎, — сказал президент ХК «Авангард» Максим Сушинский.