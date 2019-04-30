Ижевская «Ижсталь» стала фарм-клубом омского «Авангарда»
Серебряный призер Кубка Гагарина нынешнего сезона-2018/19 омский «Авангард» подписал договор о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги ижевской «Ижсталью», — об этом сообщает клубная пресс-служба «ястребов».
Согласно условиям договора «Авангард» сможет отправлять в «Ижсталь» до десяти игроков для повышения их мастерства.
«Крайне важно, чтобы хоккеисты нашей системы получали постоянную игровую практику, набирались опыта в матчах ВХЛ. Ижевский клуб готов идти нам навстречу в этом плане, а это значит, что пользу от совместной работы получат в итоге обе команды», — сказал президент ХК «Авангард» Максим Сушинский.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым