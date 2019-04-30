МВД России: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российское гражданство

По итогам опроса жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик выяснилось, что 86% хотят получить российское гражданство.

Для выдачи паспортов РФ в упрощенном порядке в Ростовской области открылись два центра. Представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов допустил, что в случае образования очередей в центрах в регионе будут оперативно открываться дополнительные, пишет «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На эти цели в ближайшие годы направят около 100 млрд рублей.



Также Путин допустил введение упрощенного порядка получения российского гражданства не только для жителей ДНР И ЛНР, но и для украинцев.