СМИ: в России сокращается число банкротов-«физиков»

Аналитики подсчитали, что в России стало меньше потенциальных банкротов среди физлиц. По итогам I квартала 2019 года 337,7 тысячи клиентов банков можно признать несостоятельными должниками.

По подсчетам бюро кредитных историй «Эквифакс», этот показатель сократился на 18% по сравнению с январем — мартом 2018-го.

Показатель снижается на протяжении 3 лет, пишут "Известия". В 2016 году число потенциальных банкротов в разные месяцы достигало 460 тысяч, в 2017-м их было около 450 тысяч.

Отмечается, что потенциальными банкротами можно считать заемщиков, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер их долга превышает 500 тысяч рублей.