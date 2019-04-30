Главное к утру: «Список Бутиной», выписка Быкова из больницы, программа переселения соотечественников в Татарстан

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 30 апреля.

Должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России, могут включить в так называемый «Список Бутиной». В депутатском запросе на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова отмечается, что уголовное дело против Марии Бутиной было незаконно инициировано для укрепления мифа о «российском вмешательстве» в дела США.

Власти Татарстана потратят 9 млн рублей на переселение соотечественников. Ежегодно на реализацию будет выделяться примерно по 3 млн рублей. За три года планирует привлечь 450 соотечественников — 150 участников программы и 300 членов их семей.

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев принял участие в собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Заедание прошло в Москве, его провел министр иностранных дел РФ, председатель комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергей Лавров. Он представил доклад об итогах работы за 2018 года.

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова выписали из госпиталя имени Бурденко в Москве. По его словам, он сейчас пишет статью. К чтению лекций в рамках проекта «Прямая речь» он планирует вернуться после майских праздников.

«Рубин» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 23-й минуте матча полузащитник «Спартака» Фернандо вывел команду вперед. На 97-й минуте защитник «Рубина» Егор Сорокин сравнял счет.