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ВЦИОМ: половина жителей России планирует отметить Первомай

05:25, 30.04.2019
ВЦИОМ: половина жителей России планирует отметить Первомай
Фото: pixabay.com

Половина россиян (49%) намерена отмечать Первомай. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, среди самых распространенных планов на майские выходные — провести время в кругу семьи (39%), заняться участком или огородом (21%). 15% респондентов отправятся на пикник на природу или в турпоход. 12% опрошенных будут встречать праздник в компании гостей.

Последние 25 лет число россиян, которые планируют отмечать День труда, снижается. В 1994 году было 65% отмечающих, сегодня — 49%, передает «РИА Новости».

Опрос проводился 27 апреля среди 1 600 россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 86% россиян считают себя частично или полностью счастливыми.

Общество
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