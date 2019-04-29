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«Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

19:01, 29.04.2019
«Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
Фото: скриншот fcorenburg.ru

«Оренбург» дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1. В составе «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш, «Арсенала» — Лука Джорджевич.

Оренбургский клуб набрал 36 очков и находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Следующую игру «Оренбург» проведет 3 мая в Казани против «Рубина».

СпортФутбол
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