«Оренбург» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»
«Оренбург» дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1. В составе «Оренбурга» отличился Рикарду Алвеш, «Арсенала» — Лука Джорджевич.
Оренбургский клуб набрал 36 очков и находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Следующую игру «Оренбург» проведет 3 мая в Казани против «Рубина».СпортФутбол
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