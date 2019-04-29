Второго подростка, напавшего на пермскую школу, приговорили к семи годам заключения

Второй подросток, совершивший нападение в январе прошлого года на школу №127 в Перми, предстал перед судом.

Юноша был признан виновным в покушении на убийство. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет воспитательной колонии. Также ему назначено принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра, передает «Интерфакс».

Другой фигурант дела был осужден в декабре 2018 года. Он отправился в воспитательную колонию на 9 лет и 8 месяцев.

Напомним, 5 января 2018 года произошло нападение на школу в Перми, в нем пострадали 15 человек. Изначально правоохранительные органы заявляли, что в школе случилась драка между двумя подростками, однако позже следователи пришли к выводу, что произошедшее было спланированным нападением.