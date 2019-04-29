В Перми перевозчики взыскали с администрации около 40 млн рублей по невыплаченным субсидиям

Арбитражный суд Пермского края вынес ряд решений в пользу перевозчиков, признав администрацию Перми виновной в невыплате субсидий по перевозкам льготных категорий граждан. Городские власти уже должны выплатить около 40 млн рублей.

Предприниматели взыскивают субсидии за перевозку муниципальных льготников в апреле — июне 2017 года. Они не получили эти выплаты, так как не подключились к городской системе учета пассажиропотока, пишет Business Class.

Издание перечисляет: уже удовлетворены иски: Олега Новоселова (7 млн рублей), ООО «Арт-Стиль» (760 тыс. рублей), ООО «Дизель» (11,2 млн рублей), ООО «Транзит» (503 тыс. рублей), ООО «Закамский автобус» (335 тыс. рублей), Альфрита Адутова (1,8 млн рублей), Петра Белозерова (509 тыс. рублей), Ильдуса Мирзамухаметова (348 тыс. рублей), Игоря Колесникова (5,4 млн рублей), ООО «АААвто» (1 млн рублей), а также ООО «Горавтотранс» (6,3 млн рублей), ООО «Сити-Бас» (2,6 млн рублей) и ООО «Закамский автобус-2» (2,5 млн рублей).