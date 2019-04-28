На территории завода "Красмаш" полностью потушили пожар

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В частном цехе на территории завода "Красмаш" в Красноярске полностью потушили пожар.

Основной версией пожара —является нарушение правил эксплуатации электрооборудования, которое повлекло возгорание в электрощите. В результате пожара сгорело 50 тысяч холодильников, предназначенных на продажу, пишет "РИА Новости".

Напомним, что накануне на территории завода «Красмаш» в Красноярске ликвидировали пожар.

Возгорание началось около 16.30 по мск. Огонь удалось локализовать на площади 20 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

«Красмаш» — один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит баллистические ракеты «Синева», а также модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».