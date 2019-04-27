Песошин принял после реконструкции единственную в Татарстане часть МЧС с аэромобильной группой

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в приемке пожарно-спасательной части № 48 в Казани. Часть является единственной в Татарстане, в которой базируется аэромобильная группа МЧС.

Во время капремонта приведены в надлежащее состояние несколько корпусов, гараж и контрольно-технический пункт, передает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Премьер-министр поприветствовал личный состав, после чего осмотрел отремонтированные помещения. Он отметил, что правительство республики будет стремиться привести все пожарно-спасательные части республики на такой же уровень, как и реконструированная ПЧС-48.