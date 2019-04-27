На предоставление гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР направят около 100 млрд рублей
Президент России Владимир Путин сообщил, что расходы на предоставление российского жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Он отметил, что эта сумма рассчитана на несколько лет.
"Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами", — цитирует его "Интерфакс".
Ранее Путин допустил введение упрощенного порядка получения российского гражданства не только для жителей ДНР И ЛНР, но для украинцев.ОбществоВласть
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