На предоставление гражданства РФ жителям ЛНР и ДНР направят около 100 млрд рублей

Президент России Владимир Путин сообщил, что расходы на предоставление российского жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Он отметил, что эта сумма рассчитана на несколько лет.

"Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами", — цитирует его "Интерфакс".

Ранее Путин допустил введение упрощенного порядка получения российского гражданства не только для жителей ДНР И ЛНР, но для украинцев.