Евросоюз окончательно прекратил производство купюр в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о полной остановке печати банкнот достоинством 500 евро. Теперь они будут постепенно изыматься из обращения.

Большинство стран ЕС отказались от выпуска купюр еще в январе. Однако Германии и Австрии дали время до 26 апреля, передает Bloomberg.

В Бундесбанке ожидали роста спроса на банкноты прямо перед остановкой печати, однако серьезных всплесков зафиксировано не было.

Агентство считает, что отказ от одной из самых крупных купюр связан с из-за роста подозрений в использовании валюты в "незаконной деятельности".