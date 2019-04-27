Евросоюз окончательно прекратил производство купюр в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о полной остановке печати банкнот достоинством 500 евро. Теперь они будут постепенно изыматься из обращения.
Большинство стран ЕС отказались от выпуска купюр еще в январе. Однако Германии и Австрии дали время до 26 апреля, передает Bloomberg.
В Бундесбанке ожидали роста спроса на банкноты прямо перед остановкой печати, однако серьезных всплесков зафиксировано не было.
Агентство считает, что отказ от одной из самых крупных купюр связан с из-за роста подозрений в использовании валюты в "незаконной деятельности".ЭкономикаФинансы
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