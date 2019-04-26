Главное к утру: поддержка российских виноделов, налоговый вычет на фитнес, полилингвальное образование в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 26 апреля.

В Минфине РФ предложили закрыть часть данных о госзакупках. Таким образом власти надеются избежать санкционных рисков. Специалисты министерства разработают проект изменений в законодательство, которые позволят сделать непубличной некоторую информацию в этой сфере.

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры по поддержке отечественных виноделов. Правительство должно подготовить предложения до 15 июня. Также глава государства поручил принять меры системной поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции, в том числе в Крыму.

В Министерстве обороны опровергли сообщения о подготовке нового варианта погон для служащих Воздушно-десантных войск (ВДВ). По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал предложение МВД отменить уголовные статьи о преднамеренном и фиктивном банкротстве. Он обратил внимание на ряд тревожных деталей и призвал осторожнее обсуждать тему.

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые позволят получать налоговые вычеты за расходы на фитнес, либо другие физкультурно-оздоровительные услуги. Уточняется, что «вычет на фитнес» будет проходить как еще одна статья расходов в рамках налогового вычета на здравоохранение.

В казанском Кремле обсудили задачи по созданию системы полилингвального образования в Татарстане. Планируется, что в ближайшие несколько лет на территории региона появятся шесть полилингвальных образовательных комплекса. Они разместятся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Причем это будут не просто школы, где учащиеся смогут освоить несколько языков, но еще и базовые ясли и детские сады.