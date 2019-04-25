Итоги дня: второй день KazanSummit, переговоры Путина и Ким Чен Ына, возможный запрет ввоза в РФ продуктов из-за рубежа

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 апреля.

Сегодня прошел второй день XI Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В рамках пленарного заседания на KazanSummit президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о презентации в МИД возглавляемой им Группы «Россия — Исламский мир», Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев вспоминал о попытках государства построить атеистическое общество, а бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказывал, как повезло татарстанцам. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Во Владивостоке прошли переговоры президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Сначала лидеры двух стран около двух часов беседовали тет-а-тет, затем встреча продолжилась в расширенном составе. В целом переговоры длились около трех с половиной часов. Они обсудили развитие двусторонних связей и урегулирование ситуации на Корейском полуострове, а также обменялись подарками.

Госкомпания «Автодор» подготовила трассировку скоростной автомобильной дороги Москва — Казань. Трасса пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.

СМИ сегодня сообщили, что Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа. Однако в правительстве сообщили, что не рассматривают этот вопрос.



Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. Ее подозревают в посредничестве взяточничеству. Ранее она неоднократно отрицала какую-либо причастность к коррупционной сделке.

Казанский «Зенит» обыграл на выезде «Факел» из Нового Уренгоя во втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу и вышел в финал турнира.



Верховный суд Татарстана продлил домашний арест бывшему главе «Татфондбанка» Роберту Мусину до 16 августа.

Правительство РФ перенесло срок перехода на цифровое телевидение в 21 регионе на 14 октября.

