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«Реальное время» вошло в тройку самых читаемых федеральных новостных изданий по версии «Медиатора»

18:13, 25.04.2019 1
«Реальное время» вошло в тройку самых читаемых федеральных новостных изданий по версии «Медиатора»
Фото: realnoevremya.ru

По итогам первого квартала 2019 года интернет-газета «Реальное время» вошла в тройку в рейтинге самых читаемых федеральных новостных изданий по версии премии «Медиатор».

В номинации «Самые читаемые СМИ» побеждают издания, материалам которых читатели уделяют больше всего времени. Оцениваются только длинные тексты, объемом более 300 слов.

Премия проводится каждый квартал. В январе 2020 года состоится церемония, на которой будут названы победители премии «Медиатор» за год.

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