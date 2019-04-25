«Реальное время» вошло в тройку самых читаемых федеральных новостных изданий по версии «Медиатора»

По итогам первого квартала 2019 года интернет-газета «Реальное время» вошла в тройку в рейтинге самых читаемых федеральных новостных изданий по версии премии «Медиатор».



В номинации «Самые читаемые СМИ» побеждают издания, материалам которых читатели уделяют больше всего времени. Оцениваются только длинные тексты, объемом более 300 слов.



Премия проводится каждый квартал. В январе 2020 года состоится церемония, на которой будут названы победители премии «Медиатор» за год.

