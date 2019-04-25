Главное к утру: возобновление чартеров в Египет, «дорожная карта» объектов в Нижегородской области, Кудрин — о создании метрополий

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 апреля.

В Росалкгольрегулировании рассказали о возможности распространить автоматизированную систему учета (ЕГАИС) на розничную продажу пива и пивных напитков. Глава ведомства Игорь Алешин сообщил о планах ввести реестр производителей и оптовых продавцов пивоваренной продукции. Также ответственность за нарушения в отрасли планируется ужесточить до того же уровня, который на сегодня введен за нелегальное производство и оборот крепкого алкоголя.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости создания в России метрополий для уравновешивания развития страны. В частности, одной из таких метрополий должна стать агломерация, объединяющая Казань, Самару, Тольятти и Ульяновск.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что чартерное авиасообщение между Россией и Египтом может начаться уже в октябре 2019 года. Открытие аэропортов могут приурочить к началу туристического сезона, который приходится в Египте на позднюю осень.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подписал «дорожную карту», касающуюся планов завершения строительства четырех проблемных объектов в Нижегородской области. На эти планы потребуется 11,8 млрд рублей. Фонд защиты прав дольщиков обещает восстановить права 5 060 человек. Достроить планируется комплексы «Окский берег», «Новинки Smart City», «Квартал Европейский» и ЖК «На Гончарова».

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры должны состояться в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В Кремле уже назвали это событие ключевым для развития двусторонних отношений.

Кировская гордума сняла полномочия с депутата Дмитрия Никулина. Поводом стали нарушения в сфере отчетов о доходах. Прокуратура обнаружила, что народный избранник не предоставил декларацию вовремя.