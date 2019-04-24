Итоги дня: старт KazanSummit, домашний арест депутата Госсовета РТ, упрощение получения гражданства РФ жителями ДНР

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 апреля.

Сегодня в Казани начал свою работу форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В этом году его участники обсудят, как вести бизнес по шариату в светском государстве, как внедрять национальные стандарты халяль, что требуется от социально ответственного бизнеса, от чего зависит деловой климат в регионах России для стран ОИС. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также вместе с KazanSummit начал работу II Международный форум индустриальных парков ParkI.

В Казани под домашний арест отправили 63-летнего зампреда комитета Госсовета Татарстана Ильдуса Касымова. Ему предъявили получение взятки 2,7 млн рублей в бытность главой Бугульминского муниципального района.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Украина в ответ уже обратилась в Совет безопасности ООН.



Кроме того, Путин подписал закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.



Сегодня глава КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Владивосток для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.



Нефтяные компании получат компенсацию в размере 400—450 млрд рублей для сдерживания цен на топливо.

