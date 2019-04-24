СК возбудил второе уголовное дело после избиения подростка около одной из школ Казани

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Следственный комитет РФ по РТ возбудил второе уголовное дело после избиения подростка около одной из казанских школ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».



Напомним, ранее появилось видео, на котором видно, как шестнадцатилетнего подростка жестоко избила группа сверстников во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171. Пострадавший 2002 года рождения учится в одном из казанских колледжей. Возбуждено уголовное по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Подробности — в материале «Реального времени».

Президент РТ Рустам Минниханов поручил взять на контроль ситуацию с избиением подростка в Казани.