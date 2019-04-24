Россия и Белоруссия обсудят изменение тарифов на транзит нефти в конце года
Тема индексации тарифов на транспортировку нефти из России через Белоруссию поднимется на обсуждении в конце текущего года, согласно плану, сообщил замруководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин.
По его словам, других внеплановых совещаний не предвидится. Плановый пересмотр тарифов должен произойти с 1 февраля 2020 года, пишет «Прайм».
Ранее Белоруссия уведомила «Транснефть» о возможном повышении тарифа на прокачку российской нефти по своей территории на 23%. Сейчас в Белоруссию и через страну поставляется около 50 млн тонн российской нефти в год.
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