В Татарстане объем рынка продуктов халяль вырос до 7 млрд рублей в год

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов рассказал, что рынок продуктов халяль увечился до 7 млрд рублей в год.

По словам Титова, на его долю приходится около 3,2% от малой продукции сельского хозяйства. При этом рынок ежегодно растет на 10—15%.

Замминистра уточнил, что рынок халяльной продукции формируют в основном куриное яйцо, мясо птицы, колбасные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, передает ИА «Татар-информ».



Ранее верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр Аль-Дин Хассун после посещения татарстанских магазинов раскритиковал идею продажи халяльных продуктов.

