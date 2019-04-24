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В Татарстане объем рынка продуктов халяль вырос до 7 млрд рублей в год

11:22, 24.04.2019 1
В Татарстане объем рынка продуктов халяль вырос до 7 млрд рублей в год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов рассказал, что рынок продуктов халяль увечился до 7 млрд рублей в год.

По словам Титова, на его долю приходится около 3,2% от малой продукции сельского хозяйства. При этом рынок ежегодно растет на 10—15%.

Замминистра уточнил, что рынок халяльной продукции формируют в основном куриное яйцо, мясо птицы, колбасные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, передает ИА «Татар-информ».

Ранее верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр Аль-Дин Хассун после посещения татарстанских магазинов раскритиковал идею продажи халяльных продуктов.

Бизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:05
    Чечне Ингушитии Турции итд халяльный продукты отдельно магазинах продаются, а у нас всё вместе лежат свининой.
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