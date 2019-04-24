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В Минпромторге РФ обсудят ограничение использования нефтяных и газовых труб

09:45, 24.04.2019
В Минпромторге РФ обсудят ограничение использования нефтяных и газовых труб
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава Минпромторга Денис Мантуров сегодня проведет заседание госкомиссии, на котором обсудят меры противодействия незаконному обороту труб.

В заседании примут участие губернаторы нескольких регионов, представители трубной промышленности и Росприроднадзора, передает РБК.

Глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев рассказал, что ущерб от повторного использования бывших в употреблении труб может составить 100 млрд рублей. На госкомиссии Малышев выступит за запрет использования таких труб в ЖКХ, строительстве и на теплотрассах.

Ранее нефтяники пожаловались премьер-министру страны Дмитрию Медведеву на запрет повторного использования отработанных нефтегазовых труб.

ОбществоВласть
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