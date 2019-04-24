В Минпромторге РФ обсудят ограничение использования нефтяных и газовых труб
Глава Минпромторга Денис Мантуров сегодня проведет заседание госкомиссии, на котором обсудят меры противодействия незаконному обороту труб.
В заседании примут участие губернаторы нескольких регионов, представители трубной промышленности и Росприроднадзора, передает РБК.
Глава Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) Игорь Малышев рассказал, что ущерб от повторного использования бывших в употреблении труб может составить 100 млрд рублей. На госкомиссии Малышев выступит за запрет использования таких труб в ЖКХ, строительстве и на теплотрассах.
Ранее нефтяники пожаловались премьер-министру страны Дмитрию Медведеву на запрет повторного использования отработанных нефтегазовых труб.
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