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Певицу Maruv вновь обокрали на Украине

08:29, 24.04.2019
Певицу Maruv вновь обокрали на Украине
Фото: скриншот - instagram.com

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что ее вновь обокрали во время перелета. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

По ее словам, сотрудники авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вскрыли ее багаж и украли вещи. В качестве доказательства она продемонстрировала сломанные замки чемоданов.

Также Maruv подчеркнула, что летела бизнес-классом.

Напомним, подобный инцидент с исполнительницей происходит второй раз. В конце марта Maruv была ограблена в аэропорту Борисполь в Киеве.

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