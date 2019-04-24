Певицу Maruv вновь обокрали на Украине

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что ее вновь обокрали во время перелета. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

По ее словам, сотрудники авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вскрыли ее багаж и украли вещи. В качестве доказательства она продемонстрировала сломанные замки чемоданов.

Также Maruv подчеркнула, что летела бизнес-классом.

Напомним, подобный инцидент с исполнительницей происходит второй раз. В конце марта Maruv была ограблена в аэропорту Борисполь в Киеве.