Певицу Maruv вновь обокрали на Украине
Украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что ее вновь обокрали во время перелета. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
По ее словам, сотрудники авиакомпании «Международные авиалинии Украины» вскрыли ее багаж и украли вещи. В качестве доказательства она продемонстрировала сломанные замки чемоданов.
Также Maruv подчеркнула, что летела бизнес-классом.
Напомним, подобный инцидент с исполнительницей происходит второй раз. В конце марта Maruv была ограблена в аэропорту Борисполь в Киеве.Общество
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