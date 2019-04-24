Главное к утру: первое в России решение по делу об оскорблении власти, мотивы керченского стрелка, рост общего оборота организаций в Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 24 апреля.

В России за I квартал 2019 года количество предложений по продаже дач выросло на 21,9%. Специалисты связывают этот рост с окончанием «дачной амнистии» и ростом налогов. В январе — марте средняя цена дач выросла на 8%. Самый резкий рост отмечен в Крыму — 74%.

В Новгородской области суд вынес первое в стране решение в рамках нового закона о неуважении к власти. Местный житель должен заплатить 30 тысяч рублей за оскорбление президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что решение было вынесено 22 апреля.

По подсчетам Башкортостанстата, денежный оборот организаций республики за I квартал 2019 года составил 885,6 млрд рублей. По сравнению с январем — мартом 2018-го этот показатель вырос на 11,3%. Ввод жилья за три первых месяца вырос на 25,4%, до 463,2 тыс. кв. метров.

Менеджер певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, Маргарита Соколова рассказала подробности аварии, в которую попала артистка. По ее словам, певица попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». Авария произошла за рубежом.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкн заявил, что устроивший стрельбу в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков терпел издевательства сверстников из-за материального положения.

Сенаторы предложили поддержать грудное вскармливание запретом на рекламу детских смесей. Согласно инициативе, запрет должен налагаться на любые маркетинговые действия, в том числе и на акции со скидками. Инициаторы законопроекта также настаивают на его исключении из подарочных наборов, которые вручают роженицам после выписки.