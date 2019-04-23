Итоги дня: победа Зеленского на выборах президента Украины, проведение Курбан-байрама в РТ и правительство о ВСМ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 23 апреля.



Актер Владимир Зеленский одержал победу над действующим президентом Украины Петром Порошенко во втором туре выборов главы страны. Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,45%.Таким образом, Зеленский официально победил в выборах президента Украины.

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовал процесс в отношении экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовой отчетности. Подсудимая признала вину, ущерб исчисляется почти 3 миллиардами рублей. Прокурор запросил для банкира 6 лет в колонии общего режима.

Защитник обвиняемой попросил приобщить к материалам дела скан публикации в «Реальном времени», где президент Татарстана Рустам Минниханов высказал свое отношение к процессу и экс-главе «Спурта». Подробнее — в материале «Реального времени».

Также сегодня гособвинение запросило для 12 подсудимых 99 лет по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал».



Президент РТ Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета Татарстана. На нем обсуждалось создание медицинского промпарка на базе «Казань Экспо». Также он предложил доработать проект башни «Тюбетей Tower».

Кроме того Минниханов утвердил даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Сегодня после продолжительной болезни на 81-м году скончался народный поэт Башкортостана, литературовед Равиль Бикбаев. Прощание с ним состоится 25 апреля в здании Госсобрания — Курултая РБ.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань не закрыт. По его словам, речь шла об обсуждении очередности проектов ВСМ Москва — Казань и Москва — Петербург.



Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке. Всего жертвами взрывов, по последним данным, стали более 320 человек, еще свыше 520 пострадали.

Счетная палата по итогам 2018 года обнаружила нарушений при проверке бюджетов всех уровней на 772,7 млрд рублей. При этом число обнаруженных при проверке бюджетной системы нарушений выросло на 43%.