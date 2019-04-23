В Минэкономики РТ впервые прошел день открытых дверей для предпринимателей

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В Министерстве экономики РТ прошел день открытых дверей для предпринимателей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Встреча бизнесменов и властей в таком формате прошла впервые. В ней приняли участие более 200 предпринимателей.

Были обсуждены около 40 проблем. Также на встрече напомнили схему регистрации самозанятых и то, какие привилегии дает этот статус.

«У нас, к сожалению, есть информационный вакуум, когда мы видим, что по ряду вопросов уже найдены оптимальные решения, но предприниматели об этом не знают. Благодаря этой площадке мы хотим донести до них эту информацию», — прокомментировал проведение дня открытых дверей министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

В дальнейшем подобные встречи могут стать регулярными.

Ранее количество самозанятых в Татарстане достигло 8 600 человек.

