Конституционный суд Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд Латвии признал законным решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык.

Как сообщает RT со ссылкой на сайт суда, это решение является окончательным и вступает в силу с момента его объявления.

Напомним, в прошлом году президент Латвии Раймондс Вейонис в начале апреля утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Это вызвало недовольство со стороны русскоязычного населения Латвии, которое составляет 40% от всего населения страны.

После в Латвии прошли шествия в защиту русских школ.