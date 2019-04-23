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Конституционный суд Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык

13:19, 23.04.2019
Конституционный суд Латвии утвердил перевод русских школ на латышский язык
Фото: pxhere.com

Конституционный суд Латвии признал законным решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык.

Как сообщает RT со ссылкой на сайт суда, это решение является окончательным и вступает в силу с момента его объявления.

Напомним, в прошлом году президент Латвии Раймондс Вейонис в начале апреля утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ нацменьшинств на обучение на латышском языке. Это вызвало недовольство со стороны русскоязычного населения Латвии, которое составляет 40% от всего населения страны.

После в Латвии прошли шествия в защиту русских школ.

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