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Назарбаев выдвинул кандидатуру Токаева на выборы президента Казахстана

08:59, 23.04.2019
Назарбаев выдвинул кандидатуру Токаева на выборы президента Казахстана
Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы.

Экс-лидер страны подчеркнул, что считает Токаева самым достойным на сегодняшний день кандидатом и предлагает казахстанцам поддержать его на выборах президента республики.

«Токаев — тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев», — цитирует ТАСС Назарбаева.

Внеочередные выборы главы государства назначены на 9 июня.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.

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