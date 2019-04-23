Назарбаев выдвинул кандидатуру Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы.

Экс-лидер страны подчеркнул, что считает Токаева самым достойным на сегодняшний день кандидатом и предлагает казахстанцам поддержать его на выборах президента республики.

«Токаев — тот человек, который полностью будет следовать политике дружбы, равных прав всех казахстанцев», — цитирует ТАСС Назарбаева.



Внеочередные выборы главы государства назначены на 9 июня.



Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.