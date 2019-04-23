Ученые назвали самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов

Самый ненадежный из паролей, которые пользователи придумывают для интернет-аккаунтов, является «123456». Данные приводит британский Национальный центр кибербезопасности.

Согласно опубликованным данным, на втором месте находится пароль «123456789». На третьем месте — «qwerty», на четвертым — password. Пятерку самых «слабых» паролей замыкает «1111111».

Уточняется, что пароли «123456» и «123456789» используют порядка 30 млн пользователей по всему миру — 23,2 и 7,7 млн человек соответственно.

Ученые советуют не устанавливать в качестве пароля собственное имя, название спортивной команды или любимой группы в связи с тем, что их можно легко угадать.

Напомним, ранее эксперт в области кибербезопасности не исключил, что Россию могут отключить от интернета.