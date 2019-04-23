Главное к утру: дата встречи Путина и Ким Чен Ына, рост ввода жилья в Нижегородской области, штрафы за парковку на газонах в Башкирии

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 23 апреля.

Два украинских губернатора объявили о планах покинуть должности на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента. К главе Львовской областной государственной администрации (ОГА) Олегу Синютке решил присоединиться руководитель Николаевской области (Украина) Алексей Савченко.

В Башкирии с момента вступления в силу поправок о штрафах за парковку на газонах выявлено уже более 7,1 тысячи нарушений. Объем собранных штрафов достиг 3,9 млн рублей. Отмечается, что в Уфе зарегистрировано более 4,1 тысячи нарушений.

Ростуризм посоветовал россиянам отказаться от планов посетить Шри-Ланку в ближайшее время. Ведомство рекомендовало дождаться нормализации обстановки в стране. Также вчера стало известно, что в результате серии терактов на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Холча Повлсена.

По информации «Коммерсанта», президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын встретятся в четверг, 25 апреля, в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. Делегация из 230 человек вместе с северокорейским лидером прибудут на территорию России на бронированном поезде за день до мероприятия.

По итогам первого квартала 2019 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию более 367 тысяч кв. м. Темпы роста по сравнению с январем — мартом подскочили на 44,1%. Индекс промпроизводства области вырос на 2,2%.

Обвиняемый в мошенничестве бывший гендиректор ФГУП «Издательство «Известия» Эраст Галумов обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке. Он попросил главу надзорного ведомства изъять его дело из Следственного управления ФСБ. Экс-руководитель издательства считает, что уголовное дело должны вести представители другой структуры.