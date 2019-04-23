Сегодня в Татарстане возможен дождь, температура достигнет +15°С
Сегодня, 23 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь днем.
Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура днем будет колебаться на отметке 10-15 градусов тепла. В Казани она составит от +13°С до +15°С. В Набережных Челнах метеорологи обещают от +10°С до +14°С.Общество Татарстан
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