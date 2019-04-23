Во Франции запустили лабораторию по исследованию боевых лазеров

Фото: wikimedia.org / US Air Force

Французская компания MBDA открыла лабораторию, специализирующуюся на изучении свойств боевых лазеров. В ее организации принимал участие исследовательский институт оптики ALPhANOV.

С помощью лаборатории планируется более детально изучить применение мощного лазера в боевых целях, поскольку этот аспект слабо представлен в исследованиях. В основном испытания боевых лазеров проводят отдельные испытания, а научные материалы по ним как правило засекречены.

Строительство объекта велось с 2016 года.

Создатели лаборатории оснастили ее рядом лазерных установок мощностью от 1 до 10 киловатт, передает ASDNews. Кроме того, она оборудована различными системами регистрации: рапидными камерами, обычными и тепловизионными камерами, термоизмерительным оборудованием.

Имеющееся оборудование позволяет изучать воздействие лазера при погрешности в наведении лазерного луча, облучение движущихся и вращающихся целей, взаимодействие лазерной энергии с различными материалами. Получаемые по итогам исследования данные планируется использовать при разработке и совершенствовании боевых лазеров. Другие подробности о лаборатории не раскрываются.

Компания MBDA сегодня занимается разработкой нескольких типов боевых лазеров, включая лазерную установку для поражения беспилотных летательных аппаратов. Разработку последней планируется завершить в 2020 году. Ее мощность составляет 40 киловатт.

Напомним, что в России уже объявили о поступлении на вооружение боевых комплексов «Пересвет», представляющих из себя лазерные излучатели. Они предназначены для противовоздушной обороны.