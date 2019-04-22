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Происшествия

СМИ сообщили об еще одном взрыве на Шри-Ланке

13:45, 22.04.2019
СМИ сообщили об еще одном взрыве на Шри-Ланке
Фото: скриншот видео - youtube.com

Новый взрыв прогремел в столице Шри-Ланки Коломбо.

В полиции сообщили, что ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную в грузовике бомбу.

Накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа. Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек. С 23 апреля в стране введут режим ЧП.

Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

Происшествия
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