СМИ сообщили об еще одном взрыве на Шри-Ланке

Новый взрыв прогремел в столице Шри-Ланки Коломбо.



В полиции сообщили, что ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную в грузовике бомбу.



Накануне на Шри-Ланке произошли взрывы в нескольких отелях и католических церквях. Большинство объектов расположено в Коломбо, также взрывы произошли в Негомбо и Баттикалоа. Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек. С 23 апреля в стране введут режим ЧП.

Министр здравоохранения Шри-Ланки Раджитха Сенаратне заявил, что за взрывы в стране ответственна группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ).

