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В России подготовили предварительный проект нового закона о науке

13:38, 22.04.2019
В России подготовили предварительный проект нового закона о науке
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минобрнауки РФ подготовило предварительную версию законопроекта о научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране.

Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков рассказал, что обсуждение законопроекта планируется начать в ближайшее время, передает ТАСС.

Котюков отметил, что действующий в стране закон о науке был разработан довольно давно.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в положение о присуждении ученых степеней.

Ведомство предлагает добавить требование публикации работы в изданиях, входящих в международные базы данных. Перечень международных реферативных баз данных будет утверждать Минобрнауки РФ.

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