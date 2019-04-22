В России подготовили предварительный проект нового закона о науке

Минобрнауки РФ подготовило предварительную версию законопроекта о научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране.



Глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков рассказал, что обсуждение законопроекта планируется начать в ближайшее время, передает ТАСС.

Котюков отметил, что действующий в стране закон о науке был разработан довольно давно.



Ранее Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления правительства, который вносит изменения в положение о присуждении ученых степеней.



Ведомство предлагает добавить требование публикации работы в изданиях, входящих в международные базы данных. Перечень международных реферативных баз данных будет утверждать Минобрнауки РФ.

