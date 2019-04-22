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Происшествия

В Москве нашли пропавшую картину Левитана

12:40, 22.04.2019
В Москве нашли пропавшую картину Левитана
Фото: скриншот

Полицейские нашли картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», пропавшую у эксперта.

По данным московской полиции, накануне в ведомство поступило сообщение о хищении картины русского художника, в тот же день она была найдена. На данный момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» пропала у эксперта в Москве.

Заявление в полицию подал директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова». По его словам, неизвестные лица мошенническим путем завладели произведением искусства.

Происшествия
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