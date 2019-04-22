В Москве нашли пропавшую картину Левитана
Полицейские нашли картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», пропавшую у эксперта.
По данным московской полиции, накануне в ведомство поступило сообщение о хищении картины русского художника, в тот же день она была найдена. На данный момент проводится проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» пропала у эксперта в Москве.
Заявление в полицию подал директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М. Третьякова». По его словам, неизвестные лица мошенническим путем завладели произведением искусства.Происшествия
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