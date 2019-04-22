До 60 млн рублей увеличен в Татарстане размер гранта на субсидии для студенческих проездных

С 30 млн рублей в 2018 году до 60 млн в 2019-м увеличен объем бюджетных субсидий для приобретения нуждающимся студентам проездных билетов на общественный транспорт, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин на сессии Госсовета РТ.

Глава правительства заявил это, отвечая на вопрос депутата Александра Комиссарова о решениях, принимаемых в республике для введения студенческого проездного как меры социальной поддержки.



Ранее «Реальное время» писало о том, что на оплату проезда в транспорте казанские студенты тратят всю стипендию.