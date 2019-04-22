На замену автопарка татарстанской скорой потратят 865 млн рублей
В 2019 году в Татарстане обновят автопарк скорой помощи, сообщил сегодня на 47-й сессии Госсовета РТ премьер-министр республики Алексей Песошин.
На закупку новых автомобилей, по его словам, будет потрачено 865 млн рублей из бюджета республики.
Ранее «Реальное время» писало о плачевном состоянии автопарка казанской скорой помощи и финансовых нарушениях, обнаруженных в ходе проверки Счетной палаты РТ.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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