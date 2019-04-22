Бабушка задержанного по делу «неонацистов» Руслана Архипова заявила в суде о пытках

Людмила Архипова, бабушка Руслана Архипова (на постере), который является обвиняемым по делу «неонацистов», рассказала в суде о пытках.



По словам Людмилы Архиповой, во время встречи с внуком после его задержания 7 марта заметила на его лице, руках отеки и многочисленные точечные покраснения и кровоподтеки.



«Я медсестра и могу отличить любые влияния, в том числе тока. Однозначно это было влияние тока», — приводит ее слова корреспондент «Реального времени».



Напомним, что фигурантов уголовного дела экстремистского сообщества «Нацподполье России» обвиняют в убийстве студента из Республики Чад, а кроме того, в серии нападений на неславян и поджоге автомобиля с номерами Киргизии. Подробнее — в материале «Реального времени».

