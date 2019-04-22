Минтранс РФ намерен изменить нормы учета регулярности авиарейсов

Минтранс РФ начал разработку новых норм учета регулярности авиарейсов. Это необходимо для обновления нормативных документов гражданской авиации, изданных еще в СССР.

В Минтрансе рассказали, что ведомство уже запросило предложения от перевозчиков и аэропортов.



Министерство предлагает детализировать причины задержек вылета и четко указывать виновного — аэропорт, авиакомпанию или оператора наземного обслуживания, пишут «Известия».

Эксперты считают, что такая мера позволит выявлять узкие места в работе этих структур и повысить пунктуальность перевозчиков — пассажирам не придется часами сидеть в аэропортах в ожидании рейса.



Напомним, в марте 2019 года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров. Это на 13% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

