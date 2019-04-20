В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек

В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, восемь из пострадавших госпитализированы, передает «РИА Новости».

Представитель МЧС также рассказал, что пожары ликвидированы в 11 из 14 населенных пунктов. Из них эвакуированы более 100 человек.

В ведомстве добавили, что борьбу с пожарами усложняет сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха.

Ранее власти Забайкальского края из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. В МЧС сообщали, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорели 37 домов.