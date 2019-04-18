Итоги дня: бюджет Казани, ипотечные каникулы и экспорт нефти на Украину

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 апреля.

Сегодня депутаты Казгордумы утвердили бюджет города за 2018 год. Согласно документу, доходы казанской казны составили 27,06 млрд рублей. Расходы же достигли 26,31 млрд рублей.

Госдума окончательно приняла законопроект об ипотечных каникулах. Он предусматривает льготный период сроком до 6 месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.

Власти решили запретить экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину. Теперь для поставок ряда продукции необходимо будет получать специальное разрешение у Минэкономразвития.

Дни Татарстана в Башкирии продолжились. Президент РТ Рустам Минниханов открыл в Уфе памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Врио главы РБ Радий Хабиров вручил президенту Татарстана орден Салавата Юлаева. Минниханов пообещал в следующем году провести Дни Башкортостана в РТ. На мероприятии также стало известно, что КВЗ может передать сборку фюзеляжа вертолета «Ансат» КумАПП. В то же время руководитель КАМАЗа Сергей Когогин рассказал об отказе от идеи покупки завода «Тролза» в Саратовской области.

Писатель Дмитрий Быков остается в тяжелом состоянии. Сегодня его перевезут из Уфы в Москву.

Евро в ходе торгов на «Московской бирже» опустился в цене до минимума почти за год. Европейская валюта торговалась ниже 72 рублей. Курс евро опускался ниже в мае 2018 года.

В Татарстане определили даты начала Рамадана и Ураза-байрама. В ДУМ РТ установили и суммы, которые мусульмане должны выплатить в этот период.

СМИ сообщили, что в 2020 году компания Apple намерена выпустить новый бюджетный смартфон. Он будет похож на iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем.