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В Казани появились два новых территориальных самоуправления

12:57, 18.04.2019
В Казани появились два новых территориальных самоуправления
Фото: realnoevremya.ru

В Казани появились два новых территориальных самоуправления вместо одного, ранее созданного.

На 33-й сессии гордумы по предложению инициативных групп жителей ТОС «Нагорный» разделили и утвердили границы ТОС «Нагорный» и «Центральный Нагорный», передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в Казани уменьшили предельно допустимую площадь садовых домов.

ОбществоВласть Татарстан
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