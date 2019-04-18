В Казани появились два новых территориальных самоуправления
В Казани появились два новых территориальных самоуправления вместо одного, ранее созданного.
На 33-й сессии гордумы по предложению инициативных групп жителей ТОС «Нагорный» разделили и утвердили границы ТОС «Нагорный» и «Центральный Нагорный», передает корреспондент «Реального времени».
Ранее в Казани уменьшили предельно допустимую площадь садовых домов.ОбществоВласть Татарстан
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