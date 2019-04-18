СМИ сообщили о тайном визите советника Дональда Трампа в Россию
В Москву прибыла американская делегация во главе со специальным советником президента США Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии совета по нацбезопасности США Фионой Хилл.
Как сообщает «Коммерсант», советник встретилась с представителями совета безопасности и МИД России. Публично об этом не сообщалось.
Хилл уже посещала Москву, но о ее поездках не сообщалось по настоянию американской стороны.
Также она является автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле» и неоднократно жестко высказывалась о властях РФ.ОбществоВласть
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