СМИ сообщили о тайном визите советника Дональда Трампа в Россию

В Москву прибыла американская делегация во главе со специальным советником президента США Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии совета по нацбезопасности США Фионой Хилл.

Как сообщает «Коммерсант», советник встретилась с представителями совета безопасности и МИД России. Публично об этом не сообщалось.

Хилл уже посещала Москву, но о ее поездках не сообщалось по настоянию американской стороны.

Также она является автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле» и неоднократно жестко высказывалась о властях РФ.