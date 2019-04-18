Новости общества

09:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ сообщили о тайном визите советника Дональда Трампа в Россию

08:59, 18.04.2019
СМИ сообщили о тайном визите советника Дональда Трампа в Россию
Фото: ru.wikipedia.org

В Москву прибыла американская делегация во главе со специальным советником президента США Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии совета по нацбезопасности США Фионой Хилл.

Как сообщает «Коммерсант», советник встретилась с представителями совета безопасности и МИД России. Публично об этом не сообщалось.

Хилл уже посещала Москву, но о ее поездках не сообщалось по настоянию американской стороны.

Также она является автором биографической книги «Путин: оперативник в Кремле» и неоднократно жестко высказывалась о властях РФ.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров