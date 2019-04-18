Бастрыкин проверит ход расследования дела о поджоге в Татарстане

Следком России заберет из Татарстана для изучения материалы уголовного дела о пожаре в одном из частных домов Казани, где погибла одна женщина и пострадала ее родственница. Руководству СКР по РТ поручено сменить следователя и провести служебную проверку.

Такое решение было принято накануне по результатам приема граждан в Москве, на котором побывала и семья из Татарстана. С жалобой на затягивание расследования по уголовному делу о пожаре, причиной которого эксперты считают поджог. По мнению заявителей, оценка результатам двух пожарно-технических экспертиз не дана, а подозреваемые не установлены. Такая информация появилась на сайте СКР.

Как удалось выяснить «Реальному времени», речь о пожаре на улице Смоленской в казанском поселке Северный 26 июня 2018 года. В момент возгорания в доме находились три человека — 57-летняя Зульфия Сафиуллина, ее 47-летняя сестра Гульфинур Мелеша и их 83-летний отец.

Огонь в тот день они почувствовали не сразу — пожар начался с кровати у окна в комнате брата женщин, который в тот день был в командировке. Они пытались потушить огонь, не смогли и бросились к выходу. Но открыть дверь не смогли, отец с Гульфинур выбрались через окно. Зульфия погибла. Так эту трагедию описывала журналистам «Вечерняя Казань» ее выжившая, но получившая серьезные ожоги сестра. Дверь не открылась, потому что кто-то подпер ее железным ломом.

А накануне в Казани завершили судебное следствие по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал», где на пожаре в 2015 году погибли 19 человек.