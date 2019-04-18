В Казани личный прием граждан проведет глава ГУВМ МВД России Валентина Казакова
В Казани руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова проведет личный прием граждан.
Мероприятие пройдет в рамках ее рабочей поездки в Татарстан. Горожане смогут проконсультироваться по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции на территории региона.
Обратиться с вопросом к Казаковой можно в порядке живой очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность, сообщили в республиканском ГУ МВД.
Прием граждан состоится 18 апреля с 12.30 до 13.45 по адресу: Казань, улица Миля, 63а.
Напомним, в конце прошлого года ФСБ ликвидировала в Татарстане канал незаконной миграции.Общество Татарстан
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