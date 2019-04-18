В Казани личный прием граждан проведет глава ГУВМ МВД России Валентина Казакова

Фото: мвд.рф

В Казани руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова проведет личный прием граждан.

Мероприятие пройдет в рамках ее рабочей поездки в Татарстан. Горожане смогут проконсультироваться по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции на территории региона.

Обратиться с вопросом к Казаковой можно в порядке живой очереди при предъявлении документа, удостоверяющего личность, сообщили в республиканском ГУ МВД.

Прием граждан состоится 18 апреля с 12.30 до 13.45 по адресу: Казань, улица Миля, 63а.

Напомним, в конце прошлого года ФСБ ликвидировала в Татарстане канал незаконной миграции.