Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могут назначить почетным председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает «Коммерсант», решение об этом скорее всего примут на саммите ЕАЭС 29 мая, который пройдет в Нур-Султане (бывшая Астана).

Назначение обсуждается в связи с тем, что именно Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.