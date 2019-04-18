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Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС

07:57, 18.04.2019
Назарбаев может стать почетным председателем ЕАЭС
Фото: kremlim.ru

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева могут назначить почетным председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает «Коммерсант», решение об этом скорее всего примут на саммите ЕАЭС 29 мая, который пройдет в Нур-Султане (бывшая Астана).

Назначение обсуждается в связи с тем, что именно Назарбаеву принадлежала идея создания ЕАЭС.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.

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