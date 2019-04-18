Главное к утру: Дни Республики Татарстан в Башкирии, новый вид налога в России, состояние здоровья Дмитрия Быкова

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 18 апреля.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru из-за того, что они ограничивали использование программного обеспечения по автоматизированному подбору персонала. Основанием для проведения расследования стало заявление разработчика сервиса по автоматизированному подбору персонала.

Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, рассказала, что его состояние стабилизировалось. По ее словам, состояние писателя стабильно тяжелое, он находится в медицинском сне.

В России может появиться экологический налог для предприятий, который должен подтолкнуть к модернизации очистных сооружений. По словам главы Росводресурсов Дмитрия Кириллова, налог станет стимулом для «грязных» промышленных и коммунальных компаний использовать современные технологии очистки.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней Республики Татарстан в Башкортостане. В рамках мероприятия Минниханов заявил, что «нет никого ближе татарина и башкира».

Лефортовский суд Москвы постановил продлить до 24 июля срок ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России. Слушания проходили в закрытом режиме для сохранения тайны следствия.

В ночь с 17 на 18 апреля определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. В первом полуфинале встретятся испанская «Барселона», победившая английский «Манчестер Юнайтед» и английский «Ливерпуль», обыгравший португальский «Порту». Во втором матче 1/2 финала сыграют голландский «Аякс», обыгравший итальянский «Ювентус», и английский «Тоттенхэм Хотспур», который выбил из турнира «Манчестер Сити».