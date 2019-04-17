Путин назвал приятным рост конкуренции среди чиновников регионального и федерального уровней

Президент РФ Владимир Путин отметил рост конкуренции среди чиновников. Он назвал эту тенденцию «приятной».

«Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней — региональных и федеральных», — передает слова главы государства «РИА Новости».

На встрече с выпускниками кадрового резерва Путин отметил, что всего за два потока программы на постах глав регионов и исполняющих обязанности губернаторов работают 11 человек, а также два министра.

«Мы выстроили систему подготовки молодых, но уже опытных управленцев, и это сказывается на движении кадров позитивно, на формировании команд — региональных и федеральных. Меня это очень радует», — отметил президент.

«Рассчитываю, что вы внесете свой вклад в достижение тех задач, которые мы формулируем на будущее страны», — добавил Путин.