Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за повреждения обшивки «Союза»
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за повреждения обшивки корабля «Союз». Об этом пишет «РИА Новости».
Это позволит наиболее качественно провести экспертные исследования, считает начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры России Дмитрий Демешин.
Напомним, что 30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».
Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым