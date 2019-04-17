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Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за повреждения обшивки «Союза»

13:13, 17.04.2019
Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за повреждения обшивки «Союза»
Фото: wikimedia.org

Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за повреждения обшивки корабля «Союз». Об этом пишет «РИА Новости».

Это позволит наиболее качественно провести экспертные исследования, считает начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры России Дмитрий Демешин.

Напомним, что 30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09».

Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.

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